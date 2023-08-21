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Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по принуждению Украины к переговорам, - Вениславский.

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Непрозрачные премии аппаратов судов и ГСА, кадровые просчеты, юбилейные книги по случаю 20-летия ГСА, невыполнение решений РСУ.

Черниговский апелляционный суд в результате ракетного удара временно не сможет работать

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В Украине появится Военная полиция, - Минобороны

В Минобороны сообщили, что на основе Военной службы правопорядка в ВСУ создадут Военную полицию.

Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.

  1. В Украине

Кабмин сменил место строительства военного мемориального кладбища: новая локация — село Гатное под Киевом

19:25, 21 августа 2023
Кабмин решил перенести место создания Национального военного мемориального кладбища из Киева в Гатное в Киевскую область.
Кабмин сменил место строительства военного мемориального кладбища: новая локация — село Гатное под Киевом

Кабинет министров сменил место строительства военного мемориального кладбища. До 30 августа 2025 года он должен быть создан в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, который граничит с Киевом, говорится в постановлении правительства №870 от 19 августа.

Отмечается, что для обустройства кладбища в селе Гатное выделят два земельных участка площадью 258,73 га и 7,96 га.

Координатором проекта Министерство по делам ветеранов.

Заказчиком работ по проектированию станет государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище».

Ранее мы писали, что правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища.

Добавим, что в местах почетных захоронений на кладбищах в Киеве будут устанавливать надгробные сооружения единого образца.

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