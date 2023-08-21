Кабмин сменил место строительства военного мемориального кладбища: новая локация — село Гатное под Киевом

Кабмин решил перенести место создания Национального военного мемориального кладбища из Киева в Гатное в Киевскую область.

Кабинет министров сменил место строительства военного мемориального кладбища. До 30 августа 2025 года он должен быть создан в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, который граничит с Киевом, говорится в постановлении правительства №870 от 19 августа.

Отмечается, что для обустройства кладбища в селе Гатное выделят два земельных участка площадью 258,73 га и 7,96 га.

Координатором проекта Министерство по делам ветеранов.

Заказчиком работ по проектированию станет государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище».

Ранее мы писали, что правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища.

Добавим, что в местах почетных захоронений на кладбищах в Киеве будут устанавливать надгробные сооружения единого образца.

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