TikTok отслеживает геолокацию украинских военных – СМИ

Пользователей предупреждают быть осмотрительными с использованием китайских смартфонов и приложений.

Источник фото: CNBC

Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании, использует геолокацию украинских военных с целью собрать информацию для собственных целей, – сообщает «Мы-Украина».

Китайская компания использует это приложение для сбора данных об украинских военных, когда те выкладывают видео с передовой. Так, TikTok проникает в личные данные и данные телефона пользователей.

Особенно, осмотрительными стоит быть пользователям китайских смартфонов и приложений. Китайская компания может получить доступ к фотографиям, паролям и другой информации.

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