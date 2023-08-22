TikTok відстежує геолокацію українських військових – ЗМІ

Користувачів попереджають бути обачними з використанням китайських смартфонів та додатків.

Джерело фото: CNBC

Соціальна мережа TikTok, що належить китайській компанії, використовує геолокацію українських військових з метою зібрати інформацію для власних цілей, – повідомляє «Ми-Україна».

Китайська компанія використовує цей додаток для збору даних про українських військових, коли ті викладають відео з передової. Так, TikTok проникає у особисті дані та дані телефону користувачів.

Особливо, обачними варто бути користувачам китайських смартфонів і додатків. Китайська компанія може отримати доступ до фотографій, паролів та іншої інформації.

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