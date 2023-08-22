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В Офісі Генпрокурора визначили, хто може отримувати подарунки та що з ними робити

07:49, 22 серпня 2023
Для оцінки вартості подарунків в Офісі Генпрокурора створили спеціальну комісію.
В Офісі Генпрокурора визначили, хто може отримувати подарунки та що з ними робити
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Генеральний прокурор Андрій Костін 15 серпня 2023 року підписав наказ «Про особливості приймання дарунків, одержаних як подарунки державі, органами прокуратури та їх передачі».

Згідно з текстом наказу, уповноваженими особами на прийняття дарунків, одержаних як подарунки державі, в органах прокуратури під час проведення заходів міжнародного, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди відзначення професійного свята, є:

в Офісі Генерального прокурора – Генеральний прокурор, а за його дорученням – перший заступник, заступники Генпрокурора, керівник САП тощо

в обласних, спеціалізованих на правах обласних прокуратурах їх керівники, а за дорученням керівників обласних прокуратур – інші працівникі цих прокуратур, а також керівники окружних, спеціалізованих на правах окружних прокуратур, їх перші заступники та заступники.

Уповноваженим особам необхідно забезпечити:

– прийняття дарунків від представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, державних органів інших держав, неурядових міждержавних, міжнародних організацій під час проведення заходів;

– врахування загальноприйнятих міжнародних норм, правил і національних традицій України, а також обмежень і заборон, встановлених частиною третьою статті 23, статтею 54 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 3 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», іншими законодавчими актами;

– недопущення прийняття як дарунків майна, яке вилучено з цивільного обороту або обмежено в обороті;

– зберігання дарунка до здійснення його передачі у встановленому цим наказом порядку виключно у службових приміщеннях органів прокуратури, за винятком часу, необхідного для його доставки;

– передачу отриманого дарунка протягом місяця після одержання, а у разі участі у міжнародному заході – упродовж місяця після повернення з відрядження матеріально відповідальній особі підрозділу матеріально-технічного забезпечення Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, визначеній наказом  Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, зі складанням в адміністративному приміщенні органу прокуратури акта приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку в двох примірниках (що мають однакову юридичну силу), один з яких матеріально відповідальною особою передається до бухгалтерської служби, другий – залишається в уповноваженої особи.

Дарунок буде вважатися переданим уповноваженою особою з моменту підписання акта приймання-передачі.

Дарунки необхідно використовувати або зберігати виключно у службових приміщеннях органів прокуратури або іншому місці, визначеному рішенням комісії.

Крім того, 15 серпня Андрій Костін утворив в Офісі Генпрокурора комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних як подарунки державі.

З текстами приказів Генпрокурора можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що у березні 2023 року Андрій Костін дозволив курити в Офісі Генпрокурора тільки в спеціально відведених місцях.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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