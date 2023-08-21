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Нацбанк позбавив ліцензії фінкомпанію «Ріальто» та мережу обмінників «Фінод»

18:58, 21 серпня 2023
Двом небанківським фінансовим установам анульовано ліцензії.
Нацбанк позбавив ліцензії фінкомпанію «Ріальто» та мережу обмінників «Фінод»

Національний банк України анулював ліцензію ТОВ «Фінод», що займається обміном валют. Про це повідомляє НБУ.

Рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалене 21 серпня.

«Ліцензії ТОВ «Фінод» анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», - ідеться в повідомленні регулятора на його сайті.

За даними НБУ, у першому півріччі «Фінод» очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки - 2 млрд 115,25 млн грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн, витрати на оплату праці - 30,97 млн грн, активи - 1,06 млрд грн, зобов'язання - 0,92 млрд грн, власний капітал - 0,14 млрд грн.

«Фінод» також мав ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також анульовано.

Крім цього, НБУ анулював усі ліцензії ТОВ «ФК «Ріальто», якого він ще 10 липня позбавив ліцензії на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за підсумками позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

«Ліцензії ФК «Ріальто» анульовано у зв'язку з визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника ТОВ «ФК «Ріальто» (ТМ «Monetka»), а також самої небанківської фінансової установи небездоганною», - зазначив Нацбанк.

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