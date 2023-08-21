Нацбанк лишил лицензии финкомпанию «Риальто» и сеть обменников «Финод»

Двум небанковским финансовым учреждениям аннулированы лицензии.

Национальный банк Украины аннулировал лицензию ООО «Финод», занимающееся обменом валют. Об этом сообщает НБУ.

Решение комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принято 21 августа.

«Лицензии ООО «Финод» аннулированы в связи с невыполнением принятого Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения», - говорится в сообщении регулятора на его сайте.

По данным НБУ, в первом полугодии «Финод» возглавил перечень финансовых компаний по размеру выручки – 2 млрд 115,25 млн грн. Его чистая прибыль составила 61,96 млн грн, расходы на оплату труда – 30,97 млн грн, активы – 1,06 млрд грн, обязательства – 0,92 млрд грн, собственный капитал – 0,14 млрд грн.

«Финод» также имел лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставление гарантий и поручительств, которые также аннулированы.

Кроме этого, НБУ аннулировал все лицензии ООО «ФК «Риальто», которого он еще 10 июля лишил лицензии на предоставление средств в ссуду, в частности на условиях финансового кредита, по итогам внеплановой инспекционной проверки по защите прав потребителей финансовых услуг.

«Лицензии ФК «Риальто» аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя ООО «ФК «Риальто» (ТМ «Monetka»), а также самого небанковского финансового учреждения небезупречным», - отметил Нацбанк.

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