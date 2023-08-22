На оккупированной Херсонщине 17-летний парень сжег флаг рф и написал «Слава Украине»

Юноша поджег флаг рф и написал перед школой, где работает его мать с российским гражданством, – «Слава Украине».

В Херсонской области на оккупированной территории задержали 17-летнего подростка, который сжег флаг россии и написал перед сельсоветом, где работает его мама, «Слава Украине», – сообщает «Осторожно, новости».

Это случилось несколько дней назад возле здания сельсовета в поселке Первомайское, что вблизи Мелитополя. Парень сжег флаг рф, а также вымышленный захватчиками, так называемый «флаг Херсонской области».

А на прилегающей территории написал белым кирпичом «Слава Украине».

Оккупанты возбудили уголовное дело по статье 329 УК рф – надругательство над государственным флагом.

Подозреваемого задержали – им оказался сын 45-летней женщины, которая после прихода российских войск в регион получила паспорт рф и начала работать в сельсовете. Однако 17-летний юноша остался гражданином Украины.

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