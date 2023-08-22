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Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».

Зеленский об усилении мобилизации: Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать

Владимир Зеленский прокомментировал усиление мобилизации.

РСУ прекратила конкурс на члена Совещательной группы экспертов – будет новый

У Рады судей будет 30 дней, чтобы назначить члена в первый состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов у судьи Конституционного Суда.

Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

Рада разблокировала подписание закона о возвращении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в ВСП

Но, несмотря на заявления Дениса Маслова, рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей пока не возобновится.

  1. В Украине

На оккупированной Херсонщине 17-летний парень сжег флаг рф и написал «Слава Украине»

10:31, 22 августа 2023
Юноша поджег флаг рф и написал перед школой, где работает его мать с российским гражданством, – «Слава Украине».
На оккупированной Херсонщине 17-летний парень сжег флаг рф и написал «Слава Украине»
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В Херсонской области на оккупированной территории задержали 17-летнего подростка, который сжег флаг россии и написал перед сельсоветом, где работает его мама, «Слава Украине», – сообщает «Осторожно, новости».

Это случилось несколько дней назад возле здания сельсовета в поселке Первомайское, что вблизи Мелитополя. Парень сжег флаг рф, а также вымышленный захватчиками, так называемый «флаг Херсонской области».

А на прилегающей территории написал белым кирпичом «Слава Украине».

Оккупанты возбудили уголовное дело по статье 329 УК рф – надругательство над государственным флагом.

Подозреваемого задержали – им оказался сын 45-летней женщины, которая после прихода российских войск в регион получила паспорт рф и начала работать в сельсовете. Однако 17-летний юноша остался гражданином Украины.

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