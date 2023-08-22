На окупованій Херсонщині 17-річний хлопець спалив прапор рф і написав «Слава Україні»

У Херсонській області на окупованій території затримали 17-річного підлітка, який спалив прапор росії і написав перед сільрадою, де працює його мама, «Слава Україні», – повідомляє «Осторожно, новости».
Це трапилося кілька днів тому біля будівлі сільради у селищі Першотравневе, що поблизу Мелітополя. Хлопець спалив прапор рф, а також вигаданий загарбниками, так званий «прапор Херсонської області».
А на прилеглій території написав білою цеглою «Слава Україні».
Окупанти порушили кримінальну справу за статтею 329 КК рф – наруга над державним прапором.
Підозрюваного затримали – ним виявився син 45-річної жінки, яка після приходу російських військ у регіон отримала паспорт рф і почала працювати у сільраді. Однак 17-річний юнак залишився громадянином України.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.