На окупованій Херсонщині 17-річний хлопець спалив прапор рф і написав «Слава Україні»

Юнак підпалив прапор рф і написав перед школою, де працює його мати з російським громадянством, – «Слава Україні».

У Херсонській області на окупованій території затримали 17-річного підлітка, який спалив прапор росії і написав перед сільрадою, де працює його мама, «Слава Україні», – повідомляє «Осторожно, новости».

Це трапилося кілька днів тому біля будівлі сільради у селищі Першотравневе, що поблизу Мелітополя. Хлопець спалив прапор рф, а також вигаданий загарбниками, так званий «прапор Херсонської області».

А на прилеглій території написав білою цеглою «Слава Україні».

Окупанти порушили кримінальну справу за статтею 329 КК рф – наруга над державним прапором.

Підозрюваного затримали – ним виявився син 45-річної жінки, яка після приходу російських військ у регіон отримала паспорт рф і почала працювати у сільраді. Однак 17-річний юнак залишився громадянином України.

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