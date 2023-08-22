Сонячні опіки та опіки від вогню – як надати допомогу

Краще запобігти сонячним опікам за допомогою захисного крему, легкого та закритого одягу та ховаючись від сонця в полуденні години, ніж потім мати справу з наслідками.
Однак, якщо все ж ви обгоріли на сонці чи отримали опіки від вогню, потрібне лікування.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як надати допомогу.
Що робити при сонячному опіці:
- Приймайте прохолодний душ чи робіть вологі компреси для постраждалих ділянок
- Якщо перегрілися – покладіть на шию, стегна, пахові складки міхур з льодом у чистій тканині або робіть холодні компреси на 10-15 хв.
- Вживайте багато рідини
- Якщо турбують біль та погіршення загального самопочуття – зателефонуйте своєму сімейному лікарю
- Поки опік не загоїться, ховайте його від сонця
У МОЗ наголошують, що при сонячному опіці не можна наносити олію чи крем на опік та використовувати спиртовмісні засоби. А якщо на шкірі з’явилися пухирі – не чіпати їх. Краще звернутися до лікаря.
Що робити при опіці від вогню:
До прибуття медиків:
- Погасіть одяг, якщо він зайнявся
- Повністю звільніть від одягу чи аксесуарів місце опіку
- Охолоджуйте опік прохолодною проточною водою, зануренням у воду чи компресами, допоки біль не мине
- Накладіть на місце опіку стерильну пов’язку
- Надалі ховайте місце опіку від сонячного проміння
У МОЗ зауважують, що немовлят не можна тримати в прохолодній ванній через ризик переохолодження.
Також не можна прикладати лід чи мастити олію місце опіку.
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