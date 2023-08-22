Сонячні опіки та опіки від вогню – як надати допомогу

Якщо все ж ви обгоріли на сонці чи отримали опіки від вогню, потрібне лікування.

Зображення: freepik.com

Краще запобігти сонячним опікам за допомогою захисного крему, легкого та закритого одягу та ховаючись від сонця в полуденні години, ніж потім мати справу з наслідками.

Однак, якщо все ж ви обгоріли на сонці чи отримали опіки від вогню, потрібне лікування.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як надати допомогу.

Що робити при сонячному опіці:

Приймайте прохолодний душ чи робіть вологі компреси для постраждалих ділянок

Якщо перегрілися – покладіть на шию, стегна, пахові складки міхур з льодом у чистій тканині або робіть холодні компреси на 10-15 хв.

Вживайте багато рідини

Якщо турбують біль та погіршення загального самопочуття – зателефонуйте своєму сімейному лікарю

Поки опік не загоїться, ховайте його від сонця

У МОЗ наголошують, що при сонячному опіці не можна наносити олію чи крем на опік та використовувати спиртовмісні засоби. А якщо на шкірі з’явилися пухирі – не чіпати їх. Краще звернутися до лікаря.

Що робити при опіці від вогню:

До прибуття медиків:

Погасіть одяг, якщо він зайнявся

Повністю звільніть від одягу чи аксесуарів місце опіку

Охолоджуйте опік прохолодною проточною водою, зануренням у воду чи компресами, допоки біль не мине

Накладіть на місце опіку стерильну пов’язку

Надалі ховайте місце опіку від сонячного проміння

У МОЗ зауважують, що немовлят не можна тримати в прохолодній ванній через ризик переохолодження.

Також не можна прикладати лід чи мастити олію місце опіку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.