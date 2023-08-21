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  1. В Україні

Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно за рахунок росії, — Шмигаль

18:40, 21 серпня 2023
Гроші на компенсації необхідно брати з російських заморожених і конфіскованих активів.
Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно за рахунок росії, — Шмигаль

Відновити українську економіку й українську інфраструктуру потрібно за рахунок країни-агресора росії. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції «Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Правосуддя, яке має бути здійснене».

«З перших днів повномасштабної війни ми говоримо про відплату та справедливість як частину нашої перемоги. Саме тому справедливість — один із ключових пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського», — зазначив очільник Уряду.

За словами прем’єра, з лютого 2022 року зафіксовано понад 136 тисяч злочинів, які скоїла росія. За цей час загинуло близько 11 тисяч цивільних людей, з яких понад 500 — діти. Ще як мінімум 20 тисяч дітей окупанти вкрали та насильно вивезли до росії. Крім того, росія знищила в Україні понад 116 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

«Разом ми повинні створити юридичний механізм справедливості та відповідальності, який би охопив усіх злочинців. Тих, хто давав накази й тих, хто їх виконував. Насамперед нам потрібен Спеціальний міжнародний трибунал, який судитиме за злочин агресії вище політичне керівництво росії. Сьогодні ми ще обговорюємо моделі створення трибуналу. Але вже ніхто не сумнівається в тому, що він запрацює», — підкреслив Шмигаль.

Глава Уряду додав, що до основної групи із заснування трибуналу вже входять 38 країн. 2 липня в Гаазі відкрився Interim Prosecutor's Office, який безпосередньо збирає факти для судового процесу щодо злочину агресії.

«Ще одна важлива й ключова для України позиція – росія має заплатити. Заплатити за всі збитки та втрати, які завдала нашому народу. Заплатити за відновлення нашої держави. Ми запропонували світу концепцію Міжнародного компенсаційного механізму. Він має складатися з реєстру збитків, компенсаційної комісії та компенсаційного фонду», — відзначив Шмигаль.

Перший елемент, за його словами, вже створений на підставі резолюції Генасамблеї ООН. До формування міжнародного реєстру збитків приєдналися 42 країни та Євросоюз.

Прем’єр-міністр наголосив, що гроші на компенсації необхідно брати з російських заморожених і конфіскованих активів. Для України важливо, щоб партнери якнайшвидше передбачили у своєму законодавстві інструменти для передачі цих коштів: «Відновити українську економіку та українську інфраструктуру безумовно потрібно за рахунок агресора».

Шмигаль відзначив, що спільними зусиллями потрібно створити прецедент судового покарання винних та прецедент сплати коштів на відновлення: «Світ стане безпечнішим, якщо ми зробимо правильні висновки з російської агресії».

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