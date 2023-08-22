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  1. В Україні

24% мостів перебувають у критичному стані – Комісія з перевірки стану мостових споруд

07:19, 22 серпня 2023
Чверть усіх споруд в країні перебувають в критичному стані, зазначив Олександр Кубраков.
24% мостів перебувають у критичному стані – Комісія з перевірки стану мостових споруд
Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
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24% мостів перебувають у критичному стані – є непрацездатними або обмежено працездатними. Про це повідомили у Мінвідновлення за результатами перевірки стану мостових споруд Комісією.

Звіт було презентовано під час підсумкового засідання Комісії під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубакова.

«Головне питання на яке мала дати відповідь Комісія – який реальний стан українських мостів та які рішення необхідні, щоб попередити всі можливі ризики. На жаль, понад третина балансоутримувачів не володіє реальною інформацією щодо стану своїх мостів, а чверть усіх споруд в країні перебувають в критичному стані.

На основі результатів роботи Комісії вже сформовані конкретні пропозиції, зокрема, законодавчо закріпити пріоритетне спрямування коштів на реконструкцію або капітальний ремонт аварійних мостів серед інших обʼєктів дорожнього будівництва», – підкреслив Олександр Кубраков.

Результати роботи Комісії, зокрема інформація щодо стану мостів та пропозиції щодо розв’язання проблем, будуть передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони та Кабінету Міністрів України.

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