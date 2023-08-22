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24% мостов находятся в критическом состоянии – Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений

07:19, 22 августа 2023
Четверть всех сооружений в стране находятся в критическом состоянии, отметил Александр Кубраков.
24% мостов находятся в критическом состоянии – Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений
Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
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24% мостов находятся в критическом состоянии – являются неработоспособными или ограниченно работоспособными. Об этом сообщили в Минвосстановления по результатам проверки состояния мостовых сооружений Комиссией.

Отчет был представлен во время итогового заседания Комиссии под председательством Вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубакова.

«Главный вопрос, на который должна была дать ответ Комиссия – каково реальное состояние украинских мостов и какие решения необходимы, чтобы предупредить все возможные риски. К сожалению, более трети балансодержателей не владеют реальной информацией о состоянии своих мостов, а четверть всех сооружений в стране находятся в критическом состоянии.

На основе результатов работы Комиссии уже сформированы конкретные предложения, в частности законодательно закрепить приоритетное направление средств на реконструкцию или капитальный ремонт аварийных мостов среди других объектов дорожного строительства», – подчеркнул Александр Кубраков.

Результаты работы Комиссии, в частности, информация о состоянии мостов и предложения по решению проблем, будут переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета Министров Украины.

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