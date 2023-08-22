Солнечные ожоги и ожоги от огня – как оказать помощь

Лучше предотвратить солнечные ожоги с помощью защитного крема, легкой и закрытой одежды и прячась от солнца в полдень, чем потом иметь дело с последствиями.
Однако, если все же вы обгорели на солнце или получили ожоги от огня, нужно лечение.
В Министерстве здравоохранения рассказали, как оказать помощь.
Что делать при солнечном ожоге:
- Принимайте прохладный душ или делайте влажные компрессы для пострадавших участков
- Если перегрелись – положите на шею, бедра, паховые складки пузырь со льдом в чистой ткани или делайте холодные компрессы на 10-15 мин.
- Употребляйте много жидкости
- Если беспокоят боль и ухудшение общего самочувствия – позвоните своему семейному врачу
- Пока ожог не заживает, скрывайте его от солнца
В Минздраве отмечают, что при солнечном ожоге нельзя наносить масло или крем на ожог и использовать спиртосодержащие средства. А если на коже появились волдыри – не трогать их. Лучше обратиться к врачу.
Что делать при ожоге от огня:
До прибытия медиков:
- Погасите одежду, если она загорелась
- Полностью освободите от одежды или аксессуаров место ожога
- Охлаждайте ожог прохладной проточной водой, погружением в воду или компрессами, пока боль не пройдет.
- Наложите на место ожога стерильную повязку
- В дальнейшем прячьте место ожога от солнечных лучей
В Минздраве отмечают, что грудных детей нельзя держать в прохладной ванной из-за риска переохлаждения.
Также нельзя прикладывать лед или смазывать маслом место ожога.
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