Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».

Зеленский об усилении мобилизации: Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать

Владимир Зеленский прокомментировал усиление мобилизации.

РСУ прекратила конкурс на члена Совещательной группы экспертов – будет новый

У Рады судей будет 30 дней, чтобы назначить члена в первый состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов у судьи Конституционного Суда.

Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

Рада разблокировала подписание закона о возвращении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в ВСП

Но, несмотря на заявления Дениса Маслова, рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей пока не возобновится.

  1. Общество

Солнечные ожоги и ожоги от огня – как оказать помощь

07:40, 22 августа 2023
Если все же вы обгорели на солнце или получили ожоги от огня, нужно лечение.
Солнечные ожоги и ожоги от огня – как оказать помощь
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Лучше предотвратить солнечные ожоги с помощью защитного крема, легкой и закрытой одежды и прячась от солнца в полдень, чем потом иметь дело с последствиями.

Однако, если все же вы обгорели на солнце или получили ожоги от огня, нужно лечение.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как оказать помощь.

Что делать при солнечном ожоге:

  • Принимайте прохладный душ или делайте влажные компрессы для пострадавших участков
  • Если перегрелись – положите на шею, бедра, паховые складки пузырь со льдом в чистой ткани или делайте холодные компрессы на 10-15 мин.
  • Употребляйте много жидкости
  • Если беспокоят боль и ухудшение общего самочувствия – позвоните своему семейному врачу
  • Пока ожог не заживает, скрывайте его от солнца

В Минздраве отмечают, что при солнечном ожоге нельзя наносить масло или крем на ожог и использовать спиртосодержащие средства. А если на коже появились волдыри – не трогать их. Лучше обратиться к врачу.

Что делать при ожоге от огня:

До прибытия медиков:

  • Погасите одежду, если она загорелась
  • Полностью освободите от одежды или аксессуаров место ожога
  • Охлаждайте ожог прохладной проточной водой, погружением в воду или компрессами, пока боль не пройдет.
  • Наложите на место ожога стерильную повязку
  • В дальнейшем прячьте место ожога от солнечных лучей

В Минздраве отмечают, что грудных детей нельзя держать в прохладной ванной из-за риска переохлаждения.

Также нельзя прикладывать лед или смазывать маслом место ожога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду