В Офисе Генпрокурора определили, кто может получать подарки и что с ними делать

Для оценки стоимости подарков в Офисе Генпрокурора создали специальную комиссию.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин 15 августа 2023 года подписал приказ «Об особенностях приема подарков, полученных в качестве подарков государству, органами прокуратуры и их передачи».

Согласно тексту приказа, уполномоченными лицами на принятие подарков, полученных в качестве подарков государству, в органах прокуратуры во время проведения мероприятий международного, государственного или местного уровня, в том числе по случаю профессионального праздника, являются:

в Офисе Генерального прокурора – Генеральный прокурор, а по его поручению – первый заместитель, заместители Генпрокурора, руководитель САП.

в областных, специализированных на правах областных прокуратурах – их руководители, а по поручению руководителей областных прокуратур – другие работники этих прокуратур, а также руководители окружных, специализированных по правам окружных прокуратур, их первые заместители и заместители.

Уполномоченным лицам необходимо обеспечить:

- принятие подарков от представителей других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, государственных органов других государств, неправительственных межгосударственных, международных организаций при проведении мероприятий;

– учет общепринятых международных норм, правил и национальных традиций Украины, а также ограничений и запретов, установленных частью третьей статьи 23, статьей 54 Закона Украины «О предотвращении коррупции», статьей 3 Закона Украины «Об источниках финансирования органов государственной власти», другими законодательными актами;

– недопущение принятия в качестве подарков имущества, изъятого из гражданского оборота или ограниченного в обороте;

- хранение подарка до осуществления его передачи в установленном настоящим приказом порядке исключительно в служебных помещениях органов прокуратуры, за исключением времени, необходимого для его доставки;

– передачу полученного подарка в течение месяца после получения, а в случае участия в международном мероприятии – в течение месяца после возвращения из командировки материально ответственному лицу подразделения материально-технического обеспечения Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры, определенной приказом Генерального прокурора, руководителя областной прокуратуры, с составлением в административном помещении органа прокуратуры акта приемки-передачи по форме согласно приложению к Порядку в двух экземплярах (имеющих одинаковую юридическую силу), один из которых материально ответственным лицом передается в бухгалтерскую службу, второй – остается у уполномоченного лица.

Подарок будет считаться переданным уполномоченным лицом с момента подписания акта приемки-передачи.

Подарки необходимо использовать или хранить исключительно в служебных помещениях органов или в другом месте, определенном решением комиссии.

Кроме того, 15 августа Андрей Костин создал в Офисе Генпрокурора комиссию по оценке стоимости, решению вопроса о возможности использования, местах и сроках хранения подарков, полученных в качестве подарков государству.

С текстами приказов Генпрокурора можно ознакомиться ниже:

Напомним, что в марте 2023 года Андрей Костин разрешил курить в Офисе Генпрокурора только в специально отведенных местах.

Автор: Вячеслав Хрипун

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