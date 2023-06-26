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Занимались рэкетом во Львовской области: СБУ заблокировала деятельность преступной группировки

19:28, 26 июня 2023
во Львовской области злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации.
Занимались рэкетом во Львовской области: СБУ заблокировала деятельность преступной группировки
Фото: СБУ

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что в результате спецоперации во Львовской области нейтрализована деятельность лидера преступной группировки и его активных участников, которые терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации.

«В случае несогласия платить дань – угрожали потерпевшим применением насилия и физической расправой.

Среди граждан, у которых фигуранты пытались «выбить» деньги, были только мобилизованы в ряды украинского войска.

Преступные действия группировки приводили к расшатыванию общественно-политической обстановки и обострению криминогенной ситуации в западном регионе.

В частности, документировано, что злоумышленники требовали от одного из военных ежемесячно платить им 2 тыс. дол. за вымышленную "задолженность".

Сотрудники СБУ задержали лидера преступной группировки во время получения части очередной «дани» – 40 тысяч гривен.

Установлено, что уголовник направлял деньги на пополнение преступной «кассы», контролируемой «ворами в законе».

Во время обыска в его доме обнаружено почти 350 тыс. долл., которые, возможно, относятся к так называемому «общаку», - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).

По материалам СБУ, суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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