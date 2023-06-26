Займалися рекетом на Львівщині: СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання

На Львівщині зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

Фото: СБУ

Управління СБ України у Львівській області повідомило, що у результаті спецоперації на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угрупування та його активних учасників, які тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

«У разі незгоди платити «данину» – погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою.

Серед громадян, у яких фігуранти намагалися «вибити» гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська.

Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки і загострення криміногенної ситуації в західному регіоні.

Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тис. дол. за вигадану «заборгованість».

Співробітники СБУ затримали лідера злочинного угруповання під час отримання частини чергової «данини» - 40 тисяч гривень.

Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної «каси», яку контролювали «злодії в законі».

Під час обшуку в його помешканні виявлено майже 350 тис. дол., які можливо належать до так званого «общаку», - сказано у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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