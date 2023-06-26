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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

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  1. В Украине

Является ли базой начисления ЕСВ стоимость санаторных путевок

19:12, 26 июня 2023
Стоимость путевок работникам и членам их семей на лечение и отдых, экскурсии или суммы компенсаций, выданные вместо путевок за счет средств предприятия, входят в фонд оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат.
Является ли базой начисления ЕСВ стоимость санаторных путевок

ГНС в Черкасской области сообщает, является ли базой начисления единого взноса стоимость санаторных путевок, предоставляемых предприятием (работодателем) бесплатно своим работникам.

Согласно п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VІ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) для предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемых в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумма вознаграждения ФО за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса установлено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5 (далее – Инструкция № 5).

Подпунктом 2.3.4 п. 2.3 разд. 2 Инструкции № 5 определено, что стоимость путевок работникам и членам их семей на лечение и отдых, экскурсии или суммы компенсаций, выданные вместо путевок за счет средств предприятия (кроме случаев, указанных в п. 3.2 разд. 3 Инструкции № 5), входят в фонд оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат.

Следовательно, стоимость путевки, предоставляемой предприятием (работодателем) работнику, является базой начисления единого взноса.

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