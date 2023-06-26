Платные дороги будут касаться грузовиков

Речь о платных дорогах касается водителей грузовых автомобилей, а не всех участников движения.

Как сообщалось, в Украине появятся первые платные дороги в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Однако они будут касаться грузовиков.

Речь идет о сотрудничестве между Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины и партнерами, которое может касаться как строительства, реконструкции, так и капитального ремонта стратегических автомобильных дорог и больших мостов, пояснил нардеп Александр Горенюк.

Что же это за проекты, к которым Минвосстановление предлагает присоединиться:

Строительство новой дороги Краковец-Львов

Национальная система толлинга – платные дороги для грузовиков весом более 12 тонн

Строительство тоннелей в ряде областей

То есть речь о платных дорогах касается водителей грузовых авто, а не всех участников движения.

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