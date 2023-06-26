Платні дороги будуть стосуватися вантажівок

Мова про платні дороги стосується водіїв вантажних авто, а не всіх учасників руху.

Як повідомлялося, в Україні з'являться перші платні дороги у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. Однак вони будуть стосуватися вантажівок.

Так, йде мова про співпрацю між Державний агентством відновлення та розвитку інфраструктури України та партнерами, що може стосуватися як будівництва, реконструкції, так і капітального ремонту стратегічних автомобільних доріг та великих мостів, пояснив нардеп Олександр Горенюк.

Що ж це за проєкти, до яких Мінвідновлення пропонує долучитися:

Будівництво нової дороги Краковець-Львів

Національна система толінгу – платні дороги для вантажівок вагою понад 12 тонн

Будівництво тунелів у низці областей

Тобто, мова про платні дороги стосується водіїв вантажних авто, а не всіх учасників руху.

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