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Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

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  1. В Україні

Погрожували свідкам за їхні заяви на бандитів: затримали небезпечних рекетирів

14:51, 2 вересня 2023
СБУ затримала двох членів злочинного угруповання, які погрожували свідкам.
Погрожували свідкам за їхні заяви на бандитів: затримали небезпечних рекетирів
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Правоохоронці затримали ще двох учасників злочинного угруповання, викритого у серпні в Житомирській області. Зловмисники «вибивали» з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити «данину» – вивозили жертв до катівень у Коростишеві, передає пресслужба СБУ.

Наразі встановлено понад 30 родин, які постраждали від злочинців.

«Як повідомлялося, серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У серпні у результаті спецоперації СБУ було затримано вісьмох зловмисників. Серед них – двоє лідерів кримінального угруповання», - сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що після затримання ключових фігурантів банди ще двоє їхніх спільників намагались «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Проте через деякий час вони почали «виходити» на своїх жертв, вимагаючи відмовитись від свідчень щодо злочинів затриманих фігурантів.

«Погрожуючи фізичною розправою, обидва зловмисники хотіли «переконати» декількох потерпілих забрати заяви, подані до правоохоронних органів.

Перед «розмовою» бандити перевіряли одяг, прикраси і мобільні телефони людей на наявність «жучків», - повідомляють у СБУ.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ затримали обох рекетирів. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та банківські картки із доказами незаконної діяльності.

Наразі одному із затриманих повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

-  ст. 386 (примушування свідка та потерпілого до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань шляхом погрози насильством).

За цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії іншого затриманого. Крім цього, йому інкримінують ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) Кримінального кодексу.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх його учасників.  

Раніше ми писали, що на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угрупування та його активних учасників, які тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.

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