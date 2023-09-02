Погрожували свідкам за їхні заяви на бандитів: затримали небезпечних рекетирів

СБУ затримала двох членів злочинного угруповання, які погрожували свідкам.

Правоохоронці затримали ще двох учасників злочинного угруповання, викритого у серпні в Житомирській області. Зловмисники «вибивали» з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити «данину» – вивозили жертв до катівень у Коростишеві, передає пресслужба СБУ.

Наразі встановлено понад 30 родин, які постраждали від злочинців.

«Як повідомлялося, серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У серпні у результаті спецоперації СБУ було затримано вісьмох зловмисників. Серед них – двоє лідерів кримінального угруповання», - сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що після затримання ключових фігурантів банди ще двоє їхніх спільників намагались «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Проте через деякий час вони почали «виходити» на своїх жертв, вимагаючи відмовитись від свідчень щодо злочинів затриманих фігурантів.

«Погрожуючи фізичною розправою, обидва зловмисники хотіли «переконати» декількох потерпілих забрати заяви, подані до правоохоронних органів.

Перед «розмовою» бандити перевіряли одяг, прикраси і мобільні телефони людей на наявність «жучків», - повідомляють у СБУ.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ затримали обох рекетирів. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та банківські картки із доказами незаконної діяльності.

Наразі одному із затриманих повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

- ст. 386 (примушування свідка та потерпілого до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань шляхом погрози насильством).

За цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії іншого затриманого. Крім цього, йому інкримінують ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) Кримінального кодексу.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх його учасників.

Раніше ми писали, що на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угрупування та його активних учасників, які тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.