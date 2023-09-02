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До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

09:30, 2 вересня 2023
Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.
До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів
Джерело фото - Судова влада
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До 1 січня 2024 року з судів необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів.

Про це 30 серпня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади зазначила директор департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА Віолета Мишкіна.

У Державної судової адміністрації повідомили, що заступники керівників апаратів можуть або погодитись на зменшення заробітної плати і працювати на більш низьких посадах в апаратах судів, або будуть звільнені у зв’язку зі скороченням посад.

Нагадаємо, що 14 серпня, на виконання рішення Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року, в. о. голови ДСА Максим Пампура підписав зміни до Типового положення про апарат суду.

Згідно з новою редакцією Положення про апарат суду, абзац 4 пункту 9 викладено у новій редакції, згідно з якою «керівник апарату місцевого, апеляційного суду може мати заступникаякщо кількість працівників апарату суду перевищує 75 осіб». У попередній редакції Типового положення, керівник апарату суду міг мати двох заступників, якщо кількість працівників апарату суду перевищувала 50 осіб.

Зазначена норма набуває чинності з 1 січня 2024 року.

Втім, під час обговорень у складі Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади, представниками судів все ж було оголошення прохання до ДСА та ВРП переглянути зміни у Типове положення у частині визначення підстав для наявності в суді заступника керівника апарату суду.

Нагадаємо, що у січні 2022 року, розглядаючи відповідні зміни у Типове положення, що надійшли від ДСА, у ВРП відзначали, що зазначені зміни допоможуть зекономити кошти для судів першої та апеляційної інстанцій.

У Раді суддів України вказане рішення Ради правосуддя та ДСА тоді викликало критику, що зумовило відкладення виконання рішення ВРП на тривалий час.

Автор В’ячеслав Хрипун

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