Первый учебный день: в Киеве сообщают о заминировании всех школ и колледжей

В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В КМВА рассказали, что решение по эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.
«Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», — говорится в сообщении.
Ранее Кличко сообщил, сколько школ приступили к работе в Киеве 1 сентября.
Также известно, что украинские школьники за границей будут учиться по специальной программе.
Добавим, что во Львове учащихся учат управлять дронами.
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