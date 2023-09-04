Первый учебный день: в Киеве сообщают о заминировании всех школ и колледжей

Решение по эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

Фото: 24tv.ua

В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В КМВА рассказали, что решение по эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

«Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», — говорится в сообщении.

Ранее Кличко сообщил, сколько школ приступили к работе в Киеве 1 сентября.

Также известно, что украинские школьники за границей будут учиться по специальной программе.

Добавим, что во Львове учащихся учат управлять дронами.

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