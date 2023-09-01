Кличко повідомив, скільки шкіл розпочали роботу у Києві 1 вересня

За словами мера столиці, у місті навчатися офлайн пішли 240 тис школярів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що усі 420 столичних шкіл розпочали свою роботу в п'ятницю, 1 вересня, абсолютна більшість із них в очному форматі.

«Цього року вчитися офлайн пішли 240 тисяч школярів - це в 2,5 раза більше, ніж минулого. Тоді 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на очне навчання. Також цього року до шкіл Києва пішли майже 25 тисяч першокласників, що наближено до показників довоєнних років», - сказав Кличко.

За його словами, основну увагу приділяли ремонтам та облаштуванню укриттів, збільшенню кількості місць у них.

«На сьогодні в 417 школах із 420 є укриття, у них нам вдалося забезпечити майже 190 тисяч місць», - додав Кличко.

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