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  1. В Україні

Зеленський презентував освітню «Мрію» – новий застосунок для вчителів, дітей та батьків

16:26, 1 вересня 2023
За словами Глави держави, «Мрія» допомагатиме мільйонам українців так само ефективно, як «Дія».
Зеленський презентував освітню «Мрію» – новий застосунок для вчителів, дітей та батьків
Фото: president.gov.ua
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У п’ятницю, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський освітню «Мрію» - новий застосунок для вчителів, дітей та батьків.

Як зазначив Глава держави, застосунок допомагатиме мільйонам українців так само ефективно, як «Дія».

Фото: president.gov.ua

«Сьогодні зробив першу презентацію проекту. І саме тим, хто буде нею користуватися. Українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі.

Саме таких новин заслуговує 1 Вересня – новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя», - сказав Зеленський.

Також Президент привітав всіх із 1 вересня та бажав, щоб «мрії всіх наших людей, усіх наших дітей здійснювалися!».

Раніше ми писали, що у Дії з'явився Службовий акаунт – стане в нагоді для судів та держорганів для перевірки документів.

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