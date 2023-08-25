У Дії з'явився Службовий акаунт – стане в нагоді для судів та держорганів для перевірки документів

У Дії тепер доступний Службовий акаунт. Послуга буде корисна для міністерств, судів, обласних адміністрацій та інших держорганів, де перевіряють документи відвідувачів на вході.
«Відтепер перевіряти цифрові документи відвідувачів для пропуску в установу чи клієнтів для продажу товару просто як ніколи. І для цього навіть не потрібен розробник чи спеціальні програми. Лише Дія, службовий акаунт і смартфон», - сказано у повідомленні.
Для кого послуга:
- для міністерств, судів, обласних адміністрацій та інших держорганів, де перевіряють документи відвідувачів на вході
- університетів і бібліотек, де потрібно показувати студентський
- перевізників, які перевіряють документи пасажирів для посадки на автобус чи потяг
Як скористатися сервісом
На порталі Дія виберіть послугу Службовий акаунт → клікніть Отримати QR-код → авторизуйтесь за електронним підписом керівника установи або ФОП → заповніть анкету.
На сторінці Мій Бізнес, у розділі Дія.QR для службової авторизації має з’явитися QR-код.
QR-код потрібно передати охоронцю, касиру чи будь-якому іншому працівнику, щоб зайти в службовий акаунт.
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