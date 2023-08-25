Уряд США подав до суду на компанію SpaceX Маска через дискримінацію біженців

У позові йдеться, що SpaceX регулярно відмовляла біженцям та шукачів притулку у поданні заяви на працевлаштування.

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Міністерство юстиції США подало до суду на компанію SpaceX Ілона Маска через дискримінацію при прийомі на роботу біженців та шукачів притулку, – пише The Independent.

У позові стверджується, що з вересня 2018 року по травень 2022 року SpaceX регулярно відмовляла біженцям у поданні заяви на працевлаштування, порушуючи Закон про імміграцію та громадянство.

SpaceX «помилково» стверджувала в оголошеннях про вакансії та публічних заявах протягом декількох років, що, згідно з федеральними правилами, відомими як «закони про експортний контроль», компанія може наймати тільки громадян США і законних власників «грін-карт», які постійно проживають в країні, в той час як закони про експортний контроль США не накладають таких обмежень на прийом на роботу, – йдеться в позові.

У позові зазначалося, що дозвіл на проживання і роботу в США для біженців і притулків прирівнюється до дозволу на проживання і роботу для громадян США і законних постійних резидентів відповідно до законів про експортний контроль.

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