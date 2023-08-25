КГС ВС висловився щодо визнання грошових вимог кредитора, який створений та зареєстрований відповідно до законодавства рф

Суд відмовив у задоволенні заяви ТОВ про визнання грошових вимог до боржника.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловився щодо визнання грошових вимог кредитора, який створений та зареєстрований відповідно до законодавства рф

У межах справи про банкрутство ТОВ надійшла заява від ТОВ, яке є юридичною особою з місцем реєстрації в м. москва (рф), з грошовими вимогами до боржника.

Місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, заяву ТОВ залишив без розгляду. При цьому суди керувалися тим, що з урахуванням положень ст. 17 Конституції України, підпункту 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації» вимоги ТОВ – юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства рф, не можуть бути виконані та визнані з огляду на наявність мораторію (заборони) на їх виконання.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду зазначені судові рішення скасував та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні заяви ТОВ про визнання грошових вимог до боржника.

Верховний Суд виснував, що дія мораторію передбачає заборону на вчинення конкретно визначеного переліку дій між учасниками правовідносин, встановлює певний правовий режим для цих правовідносин і впливає на перебіг грошових та інших зобов’язань. З моменту запровадження зазначеного мораторію суб’єктивне право осіб – кредиторів (стягувачів), перелік яких наведений у постанові КМУ № 187, зазнає обмежень у можливості реалізувати ними право вимоги до зобов’язаної сторони, у тому числі шляхом звернення за судовим захистом.

Установлений у підпункті 1 п. 1 постанови КМУ № 187 мораторій (заборона) на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, у співвідношенні з положеннями КУзПБ щодо правил і наслідків звернення та визнання грошових вимог кредитора до боржника у справі про банкрутство унеможливлює визнання за правилами КУзПБ грошових вимог тих кредиторів, які є особами, визначеними в постанові КМУ № 187, зокрема юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства рф, яким є ТОВ.

Ознайомитись з постановою КГС ВС у cправі № 925/1248/21 можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суддя ВС Олег Васьковський проаналізував судову практику щодо застосування санкцій і мораторію під час війни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.