На Полтавщині зійшли з рейс вантажні вагони: затримаються поїзди до Києва та Харкова

У зв’язку із сходженням вагонів на Полтавщині, затримається ряд поїздів, вокзали для пасажирів будуть відкриті.

Джерело фото: logist.today

На Полтавщині з рейс зійшли вантажні вагони. У зв’язку з цим, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, – попереджає пресслужба «Укрзалізниці».

Очікуються затримки поїздів:

711 Краматорськ-Київ

723 Харків-Київ

724 Київ-Харків

21 Харків-Львів

22 Львів-Харків

17 Харків-Ужгород

73 Харків-Перемишль

93 Харків-Хелм

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися до 4 годин.

Крім того, у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.

Зазначається, що усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

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