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На Полтавщині зійшли з рейс вантажні вагони: затримаються поїзди до Києва та Харкова

16:30, 25 серпня 2023
У зв’язку із сходженням вагонів на Полтавщині, затримається ряд поїздів, вокзали для пасажирів будуть відкриті.
На Полтавщині зійшли з рейс вантажні вагони: затримаються поїзди до Києва та Харкова
Джерело фото: logist.today
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На Полтавщині з рейс зійшли вантажні вагони. У зв’язку з цим, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, – попереджає пресслужба «Укрзалізниці».

Очікуються затримки поїздів:

  • 711 Краматорськ-Київ
  • 723 Харків-Київ
  • 724 Київ-Харків
  • 21 Харків-Львів
  • 22 Львів-Харків
  • 17 Харків-Ужгород
  • 73 Харків-Перемишль
  • 93 Харків-Хелм

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися до 4 годин.

Крім того, у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.

Зазначається, що усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

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