На Полтавщині зійшли з рейс вантажні вагони: затримаються поїзди до Києва та Харкова

На Полтавщині з рейс зійшли вантажні вагони. У зв’язку з цим, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, – попереджає пресслужба «Укрзалізниці».
Очікуються затримки поїздів:
- 711 Краматорськ-Київ
- 723 Харків-Київ
- 724 Київ-Харків
- 21 Харків-Львів
- 22 Львів-Харків
- 17 Харків-Ужгород
- 73 Харків-Перемишль
- 93 Харків-Хелм
Орієнтовний час у дорозі може збільшитися до 4 годин.
Крім того, у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.
Зазначається, що усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.
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