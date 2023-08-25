На Полтавщине сошли с рейс грузовые вагоны: задержатся поезда в Киев и Харьков

В связи с сходом вагонов на Полтавщине, задержится ряд поездов, вокзалы для пассажиров будут открыты.

Источник фото: logist.today

На Полтавщине с рейс сошли грузовые вагоны. В связи с этим, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом, – предупреждает пресс-служба «Укрзализныци».

Ожидаются задержки поездов:

- 711 Краматорск-Киев

- 723 Харьков-Киев

- 724 Киев-Харьков

- 21 Харьков-Львов

- 22 Львов-Харьков

- 17 Харьков-Ужгород

- 73 Харьков-Перемышль

- 93 Харьков-Хелм

Ориентировочное время в пути может увеличиться до 4 часов.

Кроме того, в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская.

Отмечается, что все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.

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