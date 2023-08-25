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Комитет Рады поддержал установление границ города Смела Черкасской области

15:32, 25 августа 2023
Проектом Постановления предлагается установить границы города и утвердить территорию города общей площадью 3973 гектара земель.
Комитет Рады поддержал установление границ города Смела Черкасской области
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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что во время заседания рассмотрел подавший Кабмином проект Постановления Верховной Рады Украины об установлении границ города Смела Черкасского района Черкасской области (№ 7715). Об этом говорится в пресс-службе комитета.

Целью указанного проекта Постановления является фактическое и юридическое закрепление границ города Смела Черкасского района Черкасской области, в частности, создание полноценной жизненной среды и благоприятных условий территориального развития города, обеспечение эффективного использования потенциала территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурной ценности, с учетом интересов владельцев земель участков и землепользователей.

Проектом Постановления предлагается установить границы Смела Черкасского района Черкасской области и утвердить территорию города Смисла общей площадью 3973 гектара земель.

По результатам рассмотрения Комитет принял решение рекомендовать Парламенту Украины принять в целом проект Постановления с реестр. №7715.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады поддержал переименование ряда населенных пунктов.

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