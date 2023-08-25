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  1. В Украине

С сентября пассажирские автобусы не смогут подать заявку на пересечение границы, если не будет определен класс экологичности

19:33, 25 августа 2023
Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, то в таком случае сертификат предоставлять не нужно.
С сентября пассажирские автобусы не смогут подать заявку на пересечение границы, если не будет определен класс экологичности
Изображение: freepik.com
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С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы «18-60» станет невозможным.

Об этом напоминает Укртрансбезопасность.

Отмечается, что до 1 сентября необходимо обновить данные по классу экологичности (ЕВРО) в тех пассажирских транспортных средствах, в ведомостях которых не указан класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1.

«Просроченные документы не будут приниматься», - отметили в Укртрансбезопасности.

Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, то в таком случае сертификат предоставлять не нужно.

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