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  1. В мире

Польша проверит причастность россии к вспышке смертельной «болезни легионеров»

17:20, 25 августа 2023
Польша намерена проверить причастность России к вспышке болезни легионеров, которая унесла жизни 7 человек.
Польша проверит причастность россии к вспышке смертельной «болезни легионеров»
Источник фото: unimed.zp.ua
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В польском городе Жешув, что на юге страны, и в его окрестностях зафиксировали вспышку «болезни легионеров», из-за которой умерли уже семь человек. Агентство внутренней безопасности Польши расследует, могла ли вспышка болезни легионеров, быть результатом умышленного вмешательства россии в систему водоснабжения, – сообщает The Guardian.

По словам органов здравоохранения, бактерии, вызывающие болезнь, были обнаружены у 113 пациентов, госпитализированных в Жешуве и его окрестностях. Семеро погибших в возрасте от 64 до 95 лет.

Заместитель координатора специальных служб Станислав Жарин сообщил, что агентство внутренней безопасности расследует вспышку, чтобы исключить преднамеренную деятельность.

Хотя он назвал это рутиной, по его словам, нужно проверить различные сценарии, в том числе и возможную причастность россии.

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