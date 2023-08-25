Польща перевірить причетність росії до спалаху смертельної «хвороби легіонерів»

Польща має намір перевірити причетність росії до спалаху хвороби легіонерів, яка забрала життя 7 людей.

Джерело фото: unimed.zp.ua

У польському місті Жешув, що на півдні країни, та на його околицях зафіксували спалах «хвороби легіонерів», через яку померли вже семеро людей. Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи міг спалах хвороби легіонерів, бути результатом навмисного втручання росії у систему водопостачання, – повідомляє The Guardian.

За словами органів охорони здоров’я, бактерії, що викликають хворобу, були виявлені у 113 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві та його околицях. Семеро загиблих у віці від 64 до 95 років.

Заступник координатора спеціальних служб Станіслав Жарин повідомив, що агентство внутрішньої безпеки розслідує спалах, щоб виключити навмисну ​​діяльність.

Хоча він назвав це рутиною, за його, словами, потрібно перевірити різні сценарії, зокрема й можливу причетність росії.

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