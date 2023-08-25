В центрі Києва спалахнула серйозна пожежа, відео

У столиці палає триповерховий будинок.

У п’ятницю, 25 серпня, у Печерському районі міста Києва спалахнула пожежа у триповерховому житловому будинку. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах і публікують відео.

Пожежа сталася на вулиці Катерини Білокур. Площа загорання —близько 1000 квадратних метрів. На місці вже працюють рятувальники.

Причину пожежі наразі не повідомляють.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі пожежно-рятувальні служби ліквідовують пожежу в житловому будинку.

«Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв. Відбувається евакуація мешканців будинку», - повідомив він.

Також Кличко додав, що про постраждалих наразі інформації немає. Медики чергують на місці.

Раніше ми писали, що 5 серпня в Оболонському районі столиці сталася сильна пожежа.

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