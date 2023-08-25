В центре Киева вспыхнул серьезный пожар, видео

В столице горит трехэтажный дом.

В пятницу, 25 августа, в Печерском районе Киева вспыхнул пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют видео.

Пожар произошел на улице Екатерины Билокур. Площадь возгорания – около 1000 квадратных метров. На месте уже работают спасатели.

Причины пожара пока не сообщаются.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе пожарно-спасательные службы ликвидируют пожар в жилом доме.

«Воспламенение возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м.кв. Происходит эвакуация жильцов дома», - сообщил он.

Также Кличко добавил, что о пострадавших пока нет информации. Медики дежурят на месте.

Ранее сообщалось, что 5 августа в Оболонском районе столицы случился сильный пожар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.