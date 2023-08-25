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  1. В Украине

В центре Киева вспыхнул серьезный пожар, видео

15:12, 25 августа 2023
В столице горит трехэтажный дом.
В центре Киева вспыхнул серьезный пожар, видео
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В пятницу, 25 августа, в Печерском районе Киева вспыхнул пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют видео.

Пожар произошел на улице Екатерины Билокур. Площадь возгорания – около 1000 квадратных метров. На месте уже работают спасатели.

Причины пожара пока не сообщаются.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе пожарно-спасательные службы ликвидируют пожар в жилом доме.

«Воспламенение возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м.кв. Происходит эвакуация жильцов дома», - сообщил он.

Также Кличко добавил, что о пострадавших пока нет информации. Медики дежурят на месте.

Ранее сообщалось, что 5 августа в Оболонском районе столицы случился сильный пожар.

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