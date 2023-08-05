В Киеве вспыхнул мощный пожар: появились фото

На столичной Оболони загорелась одноэтажное складское здание.

В субботу, 5 августа, в Оболонском районе столицы начался сильный пожар. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам киевлян, густой черный дым виднеется из разных уголков столицы.

Сообщается, что на улице Бережанской горит одноэтажное складское здание.

О пострадавших в настоящее время информация отсутствует. На месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле горел памятник архитектуры, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В полиции предполагают, что причина возгорания – поджог.

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