В Киеве вспыхнул мощный пожар: появились фото

В субботу, 5 августа, в Оболонском районе столицы начался сильный пожар. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По словам киевлян, густой черный дым виднеется из разных уголков столицы.
Сообщается, что на улице Бережанской горит одноэтажное складское здание.
О пострадавших в настоящее время информация отсутствует. На месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле горел памятник архитектуры, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В полиции предполагают, что причина возгорания – поджог.
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