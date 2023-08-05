У Києві спахнула потужна пожежа: з’явились фото

На столичній Оболоні спалахнула одноповерхова складська будівля.

У суботу, 5 серпня, в Оболонському районі столиці почалась сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

За словами киян, густий чорний дим видніється з різних куточків столиці.

Повідомляється, що на вулиці Бережанській палає одноповерхова складська будівля.

Про постраждалих наразі інформація відсутня. На місці працюють рятувальники.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Подолі горіла пам’ятка архітектури, рятувальники оперативно ліквідували займання. У поліції припускають, що причина займання – підпал.

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