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  1. В Украине

В Украине ввели новые санитарные стандарты защиты от радиации

15:10, 25 августа 2023
Новые санитарные нормы определены по европейским стандартам и были поддержаны Межведомственной рабочей группой по дерегуляции.
В Украине ввели новые санитарные стандарты защиты от радиации
Источник фото: oppb.com.ua
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В Украине начнут действовать новые санитарные нормы и правила радиационной безопасности по европейским стандартам, имеющие целью повышение уровня радиационной защиты персонала и населения во всех ситуациях, – сообщает Министерство экономики Украины.

Так, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 8223, который внедряет новые стандарты защиты человека от воздействия ионизирующего излучения, в соответствии с правом Европейского Союза.

В Закон Украины «О защите человека от воздействия ионизирующего излучения» внесен ряд изменений, которые учитывают следующие аспекты:

  1. Уточнены и конкретизированы полномочия органов власти, в частности Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти, а также Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины.
  2. Введены три вида ситуаций облучения: плановая, существующая и аварийная.
  3. Установлены основные дозовые лимиты эффективной и эквивалентной дозы для персонала и населения.
  4. Введены предельные дозы облучения в плановых ситуациях для персонала и населения, а также референтные уровни для существующих и аварийных ситуаций облучения.
  5. Введены референтные уровни средней годовой концентрации активности радона в воздухе помещений, где люди постоянно находятся, включая рабочие места.
  6. Определены основные меры для обоснования и оптимизации мероприятий по сохранению и повышению безопасности при медицинском облучении и другие подобные вопросы.

Эти изменения были поддержаны рекомендациями Межведомственной рабочей группы по дерегуляции и направлены на совершенствование регуляторной среды. Это также приводит к отмене регуляционных инструментов, касающихся использования радионуклидных источников и источников ионизирующего излучения, которые ранее были в компетенции Министерства здравоохранения.

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