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  1. В Україні

В Україні ввели нові санітарні стандарти захисту від радіації

15:10, 25 серпня 2023
Нові санітарні норми визначені за європейськими стандартами та були підтримані Міжвідомчою робочою групою з дерегуляції.
В Україні ввели нові санітарні стандарти захисту від радіації
Джерело фото: oppb.com.ua
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В Україні почнуть діяти нові санітарні норми та правила радіаційної безпеки за європейськими стандартами, що мають на меті підвищення рівня радіаційного захисту персоналу та населення у всіх ситуаціях, – повідомляє Міністерство економіки України.

Так, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 8223, який впроваджує нові стандарти захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відповідно до права Європейського Союзу.

До Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» внесено ряд змін, які враховують наступні аспекти:

  1. Уточнено та конкретизовано повноваження органів влади, зокрема Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також Національної комісії з радіаційного захисту населення України.
  2. Введено три види ситуацій опромінення: планову, існуючу та аварійну.
  3. Встановлені основні дозові ліміти ефективної та еквівалентної дози для персоналу та населення.
  4. Введено граничні дози опромінення в планових ситуаціях для персоналу та населення, а також референтні рівні для існуючих та аварійних ситуацій опромінення.
  5. Запроваджено референтні рівні середньої річної концентрації активності радону в повітрі приміщень, де люди постійно перебувають, включаючи робочі місця.
  6. Визначено основні заходи для обґрунтування та оптимізації заходів зі збереження та підвищення безпеки при медичному опроміненні та інші схожі питання.

Ці зміни були підтримані рекомендаціями Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції та спрямовані на вдосконалення регуляторного середовища. Це також призводить до скасування регуляційних інструментів, які стосувалися використання радіонуклідних джерел та джерел іонізуючого випромінювання, які раніше були у компетенції Міністерства охорони здоров'я.

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