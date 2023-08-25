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З вересня пасажирські автобуси не зможуть подати заявку на перетин кордону, якщо не буде визначено клас екологічності

19:33, 25 серпня 2023
Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.
З вересня пасажирські автобуси не зможуть подати заявку на перетин кордону, якщо не буде визначено клас екологічності
Зображення: freepik.com
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З 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону «18-60» стане неможливим.

Про це нагадує Укртрансбезпека.

Наголошується, що до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності (ЄВРО) в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

«Протерміновані документи не прийматимуться», - зазначили в Укртрансбезпеці.

Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

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