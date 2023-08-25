З вересня пасажирські автобуси не зможуть подати заявку на перетин кордону, якщо не буде визначено клас екологічності

Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

Зображення: freepik.com

З 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону «18-60» стане неможливим.

Про це нагадує Укртрансбезпека.

Наголошується, що до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності (ЄВРО) в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

«Протерміновані документи не прийматимуться», - зазначили в Укртрансбезпеці.

Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.