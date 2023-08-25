Комітет Ради підтримав встановлення меж міста Сміла Черкаської області

Проектом Постанови пропонується встановити межі міста Сміла та затвердити територію міста загальною площею 3973 гектара земель.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що під час засідання розглянув проект Постанови Верховної Ради України про встановлення меж міста Сміла Черкаського району Черкаської області (№ 7715), який подав Кабмін. Про це йдеться у пресслужбі комітету.

Метою вказаного проекту Постанови є фактичне та юридичне закріплення меж міста Сміла Черкаського району Черкаської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.

Проектом Постанови пропонується встановити межі міста Сміла Черкаського району Черкаської області та затвердити територію міста Смісла загальною площею 3973 гектара земель.

За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Парламенту України прийняти в цілому проект Постанови з реєстр. №7715.

Раніше ми писали, що Комітет Ради підтримав перейменування низки населених пунктів.

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