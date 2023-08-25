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  1. В мире

Правительство США подало в суд на компанию SpaceX Маска из-за дискриминации беженцев

20:36, 25 августа 2023
В иске говорится, что SpaceX регулярно отказывала беженцам и искателям убежища в подаче заявления на трудоустройство.
Правительство США подало в суд на компанию SpaceX Маска из-за дискриминации беженцев
Источник фото: Reuters
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Министерство юстиции США подало в суд на компанию SpaceX Илона Маска из-за дискриминации при приеме на работу беженцев и искателей убежища, – пишет The Independent.

В иске утверждается, что с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отказывала беженцам в подаче заявления на трудоустройство, нарушая Закон об иммиграции и гражданстве.

SpaceX «ошибочно» утверждала в объявлениях о вакансиях и публичных заявлениях в течение нескольких лет, что, согласно федеральным правилам, известным как «законы об экспортном контроле», компания может нанимать только граждан США и законных владельцев «грин-карт», постоянно проживающих в стране, в то время как законы об экспортном контроле США не накладывают таких ограничений на прием на работу, – говорится в иске.

В иске отмечалось, что разрешение на проживание и работу в США для беженцев и убежищ приравнивается к разрешению на проживание и работу для граждан США и законных постоянных резидентов в соответствии с законами об экспортном контроле.

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