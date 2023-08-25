В Дії появился Служебный аккаунт – пригодится для судов и госорганов для проверки документов

Отныне проверять цифровые документы посетителей для пропуска в учреждение или клиентов для продажи товара можно с помощью служебного аккаунта и смартфона.

Скриншот

В Дії теперь доступен Служебный аккаунт. Услуга будет полезна для министерств, судов, областных администраций и других госорганов, где проверяют документы на входе.

«Отныне проверять цифровые документы посетителей для пропуска в учреждение или клиентов для продажи товара просто как никогда. И для этого даже не требуется разработчик или специальные программы. Только Дія, служебный аккаунт и смартфон», - говорится в сообщении.

Для кого услуга:

для министерств, судов, областных администраций и других госорганов, где проверяют документы посетителей на входе

университетов и библиотек, где нужно показывать студенческий

перевозчиков, проверяющих документы пассажиров для посадки на автобус или поезд

Как воспользоваться сервисом

На портале Дія выберите услугу Служебный аккаунт → кликните Получить QR-код → авторизуйтесь по электронной подписи руководителя учреждения или ФЛП → заполните анкету.

На странице Мой Бизнес, в разделе Дія.QR для служебной авторизации должен появиться QR-код.

QR-код нужно передать охраннику, кассиру или любому другому работнику, чтобы зайти в служебный аккаунт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.