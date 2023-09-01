Зеленский презентовал образовательную «Мрію» – новое приложение для учителей, детей и родителей

По словам Главы государства, «Мрія» будет помогать миллионам украинцев так же эффективно, как «Дія».

Фото: president.gov.ua

В пятницу, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский образовательную «Мрію» – новое приложение для учителей, детей и родителей.

Как отметил Глава государства, приложение будет помогать миллионам украинцев так же эффективно, как Дія.

Фото: president.gov.ua

«Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет им пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя.

Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни», - сказал Зеленский.

Также Президент поздравил всех с 1 сентября и пожелал, чтобы «мечты всех наших людей, всех наших детей сбывались!».

Ранее сообщалось, что в Дії появился Служебный аккаунт – пригодится для судов и госорганов для проверки документов.

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