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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Зеленский презентовал образовательную «Мрію» – новое приложение для учителей, детей и родителей

16:26, 1 сентября 2023
По словам Главы государства, «Мрія» будет помогать миллионам украинцев так же эффективно, как «Дія».
Зеленский презентовал образовательную «Мрію» – новое приложение для учителей, детей и родителей
Фото: president.gov.ua
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В пятницу, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский образовательную «Мрію» – новое приложение для учителей, детей и родителей.

Как отметил Глава государства, приложение будет помогать миллионам украинцев так же эффективно, как Дія.

Фото: president.gov.ua

«Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет им пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя.

Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни», - сказал Зеленский.

Также Президент поздравил всех с 1 сентября и пожелал, чтобы «мечты всех наших людей, всех наших детей сбывались!».

Ранее сообщалось, что в Дії появился Служебный аккаунт – пригодится для судов и госорганов для проверки документов.

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