Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Сколько школ до сих пор без укрытий и убежищ, – рассказал Денис Шмыгаль

16:45, 1 сентября 2023
Правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на обустройство убежищ в школах, однако обустроены они не везде.
Сколько школ до сих пор без укрытий и убежищ, – рассказал Денис Шмыгаль
Источник фото: ArmyInform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что почти 84% школ в Украине оборудованы укрытиями и убежищами, что является обязательным требованием для проведения обучения в офлайн-режиме.

«В школы в этом году пойдут 4 миллиона учеников, 10,5 тысяч школ физически откроют свои двери с 1 сентября. Более 6,5 тысяч из них будут работать в обычном формате, другие почти 4 тысячи школ - в смешанном формате, еще 2,5 тысячи школ продолжат работу в дистанционной форме», – сказал глава правительства.

Он также напомнил, что в этом году правительство выделило регионам 1,5 миллиарда гривен на обустройство защитных сооружений в школах и 1 миллиард гривен на закупку школьных автобусов.

«Уже сейчас 18 областей подписали договоры на закупку почти 500 школьных автобусов. Благодаря постоянной работе с нашими европейскими партнерами удалось достичь договоренности на поставку еще более 300 автобусов до конца этого года, эти автобусы поступят от Евросоюза как гуманитарная помощь, 192 автобуса уже переданы в школы», – сказал Шмыгаль.

Дополнительно, для улучшения образования в режиме онлайн, украинские учителя получили более 96 тысяч ноутбуков, а ученики - около 36 тысяч гаджетов. До конца года им планируется выдать еще 40 тысяч девайсов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду