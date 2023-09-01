Сколько школ до сих пор без укрытий и убежищ, – рассказал Денис Шмыгаль

Правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на обустройство убежищ в школах, однако обустроены они не везде.

Источник фото: ArmyInform

Во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что почти 84% школ в Украине оборудованы укрытиями и убежищами, что является обязательным требованием для проведения обучения в офлайн-режиме.

«В школы в этом году пойдут 4 миллиона учеников, 10,5 тысяч школ физически откроют свои двери с 1 сентября. Более 6,5 тысяч из них будут работать в обычном формате, другие почти 4 тысячи школ - в смешанном формате, еще 2,5 тысячи школ продолжат работу в дистанционной форме», – сказал глава правительства.

Он также напомнил, что в этом году правительство выделило регионам 1,5 миллиарда гривен на обустройство защитных сооружений в школах и 1 миллиард гривен на закупку школьных автобусов.

«Уже сейчас 18 областей подписали договоры на закупку почти 500 школьных автобусов. Благодаря постоянной работе с нашими европейскими партнерами удалось достичь договоренности на поставку еще более 300 автобусов до конца этого года, эти автобусы поступят от Евросоюза как гуманитарная помощь, 192 автобуса уже переданы в школы», – сказал Шмыгаль.

Дополнительно, для улучшения образования в режиме онлайн, украинские учителя получили более 96 тысяч ноутбуков, а ученики - около 36 тысяч гаджетов. До конца года им планируется выдать еще 40 тысяч девайсов.

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