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  1. В Україні

Скільки шкіл досі без укриттів та сховищ, – розповів Денис Шмигаль

16:45, 1 вересня 2023
Уряд виділив 1,5 мільярда гривень на облаштування сховищ в школах, проте облаштовані вони не скрізь.
Скільки шкіл досі без укриттів та сховищ, – розповів Денис Шмигаль
Джерело фото: ArmyInform
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Під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що майже 84% шкіл в Україні обладнані укриттями та сховищами, що є обов'язковою вимогою для проведення навчання в офлайн-режимі.

«У школи цього року підуть 4 мільйони учнів, 10,5 тисяч шкіл фізично відкриють свої двері з 1 вересня. Понад 6,5 тисяч з них будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі шкіл – у змішаному форматі, ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу у дистанційній формі», – сказав глава Уряду.

Він також нагадав, що у цьому році уряд виділив регіонам 1,5 мільярда гривень на облаштування захисних споруд у школах та 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів.

«Вже зараз 18 областей підписали договори на закупівлю майже 500 шкільних автобусів. Завдяки постійній роботі з нашими європейськими партнерами вдалося досягти домовленості на поставку ще понад 300 автобусів до кінця цього року, ці автобуси надійдуть від Євросоюзу як гуманітарна допомога, 192 автобуси вже передано в школи», – сказав Шмигаль.

Додатково, для покращення освіти у режимі онлайн, українські вчителі отримали понад 96 тисяч ноутбуків, а учні - близько 36 тисяч гаджетів. До кінця року їм планується видати ще 40 тисяч девайсів.

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