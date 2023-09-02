Керівник благодійного фонду організував «схеми» втечі ухилянтів за кордон: подробиці

Керівник благодійного фонду організував одразу дві «схеми» з різними «цінниками».

У Харківській області правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який організував «схеми» втечі призовників за кордон.

34-річному чоловіку повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України), передає Харківська обласна прокуратура

У відомстві повідомляють, що перший механізм полягав у тому, що чоловік організував безпідставне внесення ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США.

По іншій «схемі» зловмисник надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США.

«Крім того, чоловік особисто проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії, а також надавав поради та вказівки щодо подальшого перетину державного кордону України.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - додають у прокуратурі.

Раніше ми писали, що ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта.

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