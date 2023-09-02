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Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

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  1. В Україні

Керівник благодійного фонду організував «схеми» втечі ухилянтів за кордон: подробиці

09:11, 2 вересня 2023
Керівник благодійного фонду організував одразу дві «схеми» з різними «цінниками».
Керівник благодійного фонду організував «схеми» втечі ухилянтів за кордон: подробиці
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У Харківській області правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який організував «схеми» втечі призовників за кордон.

34-річному чоловіку повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України), передає Харківська обласна прокуратура

У відомстві повідомляють, що перший механізм полягав у тому, що чоловік організував безпідставне внесення ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США.

По іншій «схемі» зловмисник надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже  4,5 тис. доларів США.

«Крім того, чоловік особисто проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії, а також надавав поради та вказівки  щодо подальшого перетину державного кордону України.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - додають у прокуратурі.

Раніше ми писали, що ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта.

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