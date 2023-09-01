Прізвища лікарів-хабарників ВЛК та ухилянтів виставлять публічно, – Данілов

Результати перевірок військово-лікарських комісій будуть відомі через декілька тижнів, – Данілов

Джерело фото: BBC

В Україні почалися перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати очікуються через декілька тижнів, – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також зазначив, що у випадку виявлення фальсифікацій документів щодо непридатності до військової служби, оприлюднять прізвища як лікарів, так і ухилянтів.

«І якщо відповідні органи доведуть, що було скоєно злочин. То будуть оприлюднені прізвища тих лікарів, які видавали «липові» довідки, а також імена тих, хто отримав від них таку «допомогу», – завив секретар РНБО.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський опублікував звернення за результатами засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК, у якому йдеться, що в Україні звільнять усіх обласних військкомів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.