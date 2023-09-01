Фамилии врачей-взяточников ВВК и уклонистов выставят публично, – Данилов

Результаты проверок военно-врачебных комиссий будут известны через несколько недель, – Данилов.

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В Украине начались проверки военно-врачебных комиссий. Окончательные результаты ожидаются через несколько недель, – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также отметил, что в случае выявления фальсификаций документов о непригодности к военной службе, обнародуют фамилии как врачей, так и уклонистов.

«И если соответствующие органы докажут, что было совершено преступление. То будут обнародованы фамилии тех врачей, которые выдавали «липовые» справки, а также имена тех, кто получил от них такую «помощь», – завил секретарь СНБО.

Напомним, Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение по результатам заседания СНБО по результатам проверки работы ТЦК, в котором говорится, что в Украине уволят всех областных военкоматов.

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