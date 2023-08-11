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  1. В Україні

В Україні звільняють усіх обласних військкомів, — Зеленський

14:21, 11 серпня 2023
Управляти цією системою мають воїни, які пройшли фронт, — сказав Президент.
В Україні звільняють усіх обласних військкомів, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський опублікував звернення за результатами засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК. 

Він повідомив, що в Україні звільняють усіх обласних військкомів, оскільки управляти цією системою мають воїни, які пройшли фронт.

«Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки «військкоматів». Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри.

Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування.

Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.

Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть», — сказав Президент. 

Раніше ми писали, що ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого. 

Також воєнкома з Донеччини, який нараховував сотні тисяч тим, хто не був на фронті, заарештували з альтернативою застави у 3 млн. 

Крім того, прокурори перевіряють обставини мобілізації та смерті мешканця Одеської області, який помер після прибуття у військову частину.

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